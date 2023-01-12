Джапарова отметила важность создания специального трибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова призвала государства-члены Организации Объединенных Наций поддержать резолюцию о создании специального трибунала относительно преступления агрессии Российской Федерации, которая вскоре будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.

Как сообщает корреспондент "Укринформа" в Нью-Йорке, соответствующее заявление Джапарова сделала во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН относительно верховенства права в международных отношениях.

"Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", – отметила она.

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По словам Джапаровой, "право силы, которое Россия варварски практикует в отношении Украины, дает четкий сигнал всем присутствующим в этом зале: никто больше не находится в безопасности".

"Если страна, которая злоупотребляет правами и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности, нападает на другое государство-члена ООН, это означает лишь одно – безопасность разрушена, международный мир поставлен под сомнение, верховенство права грубо нарушается", – добавила Джапарова.

Представительница МИД Украины отметила, что 88 лет назад США, Великобритания, Франция и Советский Союз подписали Лондонское соглашение и Устав Международного военного трибунала, которые открыли путь к Нюрнбергскому процессу.

"Это именно то, что мы должны сделать сегодня – создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии", – подчеркнула Джапарова.

Спецтрибунал для России

В начале декабря 2022 года стало известно, что в ООН циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала вроде Нюрнберга, чтобы привлечь руководство к ответственности за преступления агрессии в Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина собирает критическую массу поддержки для запуска специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

1 декабря 2022 года Национальная ассамблея Франции – нижняя палата парламента – приняла "очень мощную" резолюцию в поддержку Украины и одобрила создание спецтрибунала для президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения за военные преступления в Украине.

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