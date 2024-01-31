В Кремле заявляют, что в феврале готовится визит российского диктатора Владимира Путина в Турцию, и одной из главных тем переговоров с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом будет Украина.

На самом деле, если такой визит состоится, то он будет нести два ключевых для России смысла, которые являются идеологической составляющей российской пропагандистской кампании. Ведь здесь стоит упомянуть, что встреча Эрдогана с Путиным планируется после того, как Турция в конце концов дала согласие на присоединение Швеции к НАТО, а Соединенные Штаты выполнили свою часть договоренностей и дали согласие на передачу Турции самолетов F-16. То есть, выглядит так, что Турция снова вернулась в западный лагерь.

Встреча Эрдогана с Путиным планируется после того, как Турция в конце концов дала согласие на присоединение Швеции к НАТО

В этом контексте можно рассматривать визит Владимира Путина, во-первых, как попытку перед президентскими выборами в РФ продемонстрировать, что с внешней политикой у Кремля все хорошо.

Во-вторых, еще одна его цель – показать России, российскому обществу, имеющему склонность к некой вечной конспирологии, что Турция остается партнером Российской Федерации.

То есть, после решения США о выделении Турции самолетов F-16, Путин едет продемонстрировать, что Турция, хотя является союзником США, проводит, как он говорит, по-настоящему суверенную внешнюю политику. Это некая попытка убедить россиян, что Турция, мол, просто развязала свои вопросы с Соединенными Штатами, но партнерские отношения с Россией продолжаются.

Любые вопросы между Турцией и Россией вполне можно решать без непосредственной встречи Путина и Эрдогана

Интересно также, что любые вопросы между Турцией и Россией вполне можно решать без непосредственной встречи Путина и Эрдогана. Многое решается в формате межправительственных контактов, консультаций, заключаемых соглашений, достигаемых договоренностей. Поэтому я не вижу ничего такого, что могло бы быть причиной, чтобы Путин летел к Эрдогану о чем-то договариваться. Кроме того, стоит вспомнить август прошлого года, когда Эрдоган ждал Путина, но Путин не прилетел, потому что у него на тот момент не было теперешних смыслов посещать Турцию.

Таким образом, по состоянию на сегодня реальных причин для визита, кроме двух вышеназванных пропагандистских, у Владимира Путина нет.

По состоянию на сегодня реальных причин для визита, кроме двух вышеназванных пропагандистских, у Владимира Путина нет

Если вспомнить об анонсированном вероятном обсуждении войны в Украине и возможных мирных инициатив, то 16 января Путин уже упоминал о договоренностях "о прекращении войны" в Стамбуле - заявил, что из-за Украины они были сорваны. То есть, если в феврале Путин все же посетит Турцию, то это, помимо всего прочего, будет вспоминаться российской пропагандой в контексте якобы стремления Россией к миру в Украине. Впрочем, эта пропаганда, главным образом, рассчитана на российскую аудиторию. Однако ничего нового Россия предложить не способна.

Владимир Воля, политический эксперт