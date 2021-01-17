При кораблекрушении российского сухогруза ARVİN у берегов Турции погибли по меньшей мере два человека.
Читайте такжеДвое больных COVID-19 украинцев находятся на корабле, который застрял возле Малайзии
Об этом сообщает «Анадолу», ссылаясь на местные органы власти. Так, в ходе поисково-спасательной операции удалось спасти пятерых членов экипажа судна. Также найдены тела двух погибших.
В район бедствия выдвинулись катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD). Ввиду плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена.
В Минобороны Турции сообщили, что в операции по спасению членов команды затонувшего российского сухогруза задействован также фрегат ВМС.
Тем временем Mash сообщает, что судно «Арвин» на самом деле принадлежало украинской компании, ходило под флагом Палау, а на борту находились только два россиянина.
Крушение сухогруза в Черном море: что известно
- У берегов Турции в акватории Черного моря потерпел крушение российский сухогруз.
- Происшествие произошло в провинции Бартын. На месте работают спасатели, они ищут 15 членов экипажа.
- Турецкие спасатели ведут операцию по спасению около 15 членов экипажа, предположительно находящихся на трех шлюпках. Операция осложнена погодными условиями.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram