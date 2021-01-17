В СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что судно принадлежало украинской компании.

При кораблекрушении российского сухогруза ARVİN у берегов Турции погибли по меньшей мере два человека.

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Об этом сообщает «Анадолу», ссылаясь на местные органы власти. Так, в ходе поисково-спасательной операции удалось спасти пятерых членов экипажа судна. Также найдены тела двух погибших.

В район бедствия выдвинулись катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD). Ввиду плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена.

В Минобороны Турции сообщили, что в операции по спасению членов команды затонувшего российского сухогруза задействован также фрегат ВМС.

Тем временем Mash сообщает, что судно «Арвин» на самом деле принадлежало украинской компании, ходило под флагом Палау, а на борту находились только два россиянина.

Крушение сухогруза в Черном море: что известно

У берегов Турции в акватории Черного моря потерпел крушение российский сухогруз.

Происшествие произошло в провинции Бартын. На месте работают спасатели, они ищут 15 членов экипажа.

Турецкие спасатели ведут операцию по спасению около 15 членов экипажа, предположительно находящихся на трех шлюпках. Операция осложнена погодными условиями.

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Автор: Дмитрий Захаров