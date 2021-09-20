В повестку дня ранее включили вопрос о временно оккупированных территориях Украины.

В ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций состоится встреча президентов Украины, Польши, Молдовы и Грузии.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Польши.

В графике указано, что 21-24 сентября 2021 года Анджей Дуда и его супруга посетят Соединенные Штаты Америки.

На 20:00 у него запланирована встреча с Президентом Республики Молдова Майей Санду, Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

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Ранее Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Её возглавит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Визит Зеленского в США

В понедельник, 20 сентября, начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, где он уже бывал 31 августа и 1 сентября.

По словам пресс-секретаря Сергея Никифорова, глава государства примет участие в Генеральной Ассамблее ООН.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что Генеральная ассамблея включила в повестку дня вопрос о временно оккупированных Россией территориях Украины.

Автор: Людмила Жерновская