Информацию обнародовал Минздрав Подмосковья. СК РФ дает статистику куда больше.

Минздрав Подмосковья опубликовал первый список погибших в кровавом теракте в здании "Крокуса".

В нем обозначены имена 37 человек, хотя Следственный комитет РФ говорит, что количество погибших достигло 93 человек.

Вот имена:

При этом в СК РФ уточняют, что эта не финальная цифра погибших - в будущем она еще возрастет. Также там добавили, что во время пожара в "Крокусе" террористы применили легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы поджечь зал со зрителями, указывают росСМИ.

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Россия поймала возможных причастных к теракту - велась погоня

Сегодня выяснилось, что Путину доложили о 11 задержанных по делу о теракте в "Крокусе". Среди них есть 4 террориста, заявил утром Кремль.

РосСМИ раскрыли детали о том, что ночью российские силовики вели погоню за авто "Рено Симбол" в районе деревни Хацунь Карачинского района Брянской области (там было 4 подозреваемых). Велась стрельба, машина перевернулась. Подозреваемые попыталась сбежать, двоих поймали, одного ранили. Отмечалось, что в салоне авто нашли паспорта граждан Таджикистана.

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