Боррель говорит, что такая вероятность тревожит Евросоюз.

Сокращение немецкой помощи Украине вызывает у Европейского союза большое беспокойство, это очень тревожная и плохая новость.

С таким заявлением в испанском Сантандере выступил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, пишет Le Monde.

"В абсолютном выражении Германия делает очень много, чтобы помочь Украине справиться с российским вторжением. Поэтому будущее сокращение помощи Киеву со стороны Берлина вызывает большое беспокойство", - сказал вице-президент Европейской комиссии. Видео дня

Сокращение помощи от Германии

Напомним, ранее стало известно, что министр финансов Германии Кристиан Линднер отныне будет отклонять запросы на помощь Украине, если для финансирования этой поддержки не найдут деньги.

Это решение вызвало волну критики со стороны представителей различных политических партий, поскольку сейчас Украина ведет успешное наступление на территории Курской области и нуждается в поддержке.

Впоследствии немецкий канцлер Олаф Шольц написал в социальной сети X, что Берлин и в дальнейшем будет помогать Киеву за счет российских замороженных активов.

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