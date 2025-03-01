По мнению американского президента, украинский лидер не выглядит тем, кто хочет мира.

Во время встречи в Белом доме президент Украины не выглядел человеком, который хочет мира, поэтому переговоры с ним не возобновятся, пока он не скажет, что хочет мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп через несколько часов после громкой ссоры с украинским коллегой. Цитаты из его заявления приводит издание Clash report.

По По словам Трампа, США "не хотят играть в игры " .

" "Мы хотим мира, а не 10-летней войны. Мы не собираемся продолжать борьбу. Прекращение огня может начаться немедленно", - сказал он.

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Американский Американский лидер считает, что его встреча с президентом Украины "не была успешной".

" "Зеленский не выглядел человеком, который хочет мира. Зеленский хочет бороться, бороться, бороться. Зеленский должен пойти на мир. Зеленский должен сказать, что хочет мира, для возобновления переговоров", - заявил Трамп..

По По словам президента США, Зеленский "хочет вернуться прямо сейчас", но он не может на это согласиться в данный момент.

Ссора Зеленского и Трампа

Как писал УНИАН, представители американской администрации отговаривали Зеленского от встречи с Трампом на этом этапе переговоров, но тот настаивал. Сейчас в команде президента США считают, что это украинский лидер виноват в ссоре.

Тем временем подавляющее большинство европейских лидеров уже высказались в поддержку Владимира Зеленского. Лишь премьер-министр Венгрии считает, что в Овальном кабинете Трамп героически защитил США.

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