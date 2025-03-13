Американский президент признал, что сначала его отношения с Ким Чен Ыном начинались "очень трудно".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что имеет "прекрасные отношения" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Такое заявление он сделал во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Об этом пишет CNN. Так, на вопрос журналистов о том, планирует ли он восстановить теплые отношения с лидером Северной Кореи, которые были во время его первого президентского срока, Трамп ответил утвердительно.

"Да, я бы хотел. У меня были прекрасные отношения с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы ездили в Сингапур, где встречались, мы ездили во Вьетнам, мы встречались, мы очень хорошо ладили. У нас были очень хорошие отношения, и они до сих пор остаются", – сказал американский лидер.

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В то же время Трамп признал, что сначала его отношения с Ким Чен Ыном начинались "очень трудно". По его словам, риторика со стороны США тогда была "чрезвычайно жесткой. Это было немного опасно".

При этом Трамп акцентировал, что, в отличие от встречи с ним, Ким Чен Ын не хотел встречаться с Бараком Обамой и "не отвечал на его звонки".

"А с Ким Чен Ыном у меня прекрасные отношения, и мы увидим, что будет дальше", – резюмировал президент США.

Трамп и Ким Чен Ын и Ким Чен Ын

Трамп не впервые делает заявление о намерении продолжать поддерживать отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В начале февраля он сказал, что считает "очень большим активом для всех" то, что "ладит с ним".

Напомним, что во время своего первого президентского срока Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, который встретился с лидером Северной Кореи. В июне 2019 года он также стал первым президентом США, который переступил границу КНДР в демилитаризованной зоне.

Но встреча не привела к прорыву в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном.

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