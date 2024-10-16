'Это было разумно': Трамп ответил, говорил ли с Путиным после ухода с должности

Политик уклонился от прямого ответа на этот вопрос, но дал нечеткий комментарий.

Бывший президент США от Республиканской партии Дональд Трамп уклонился от ответа, общался ли с правителем России Владимиром Путиным после ухода с должности. Впрочем, политик отметил, что это было бы разумно.

"Я не комментирую это... Но я скажу вам, что если я это сделал, это было разумно. Если я дружественный с людьми, если я могу иметь отношения с людьми, это хорошо, а не плохо с точки зрения страны", - сказал Трамп во время сессии вопросов и ответов в Чикагском экономическом клубе, информирует "Радио Свобода".

Разговоры Трампа и Путина

Эти заявления Трампа появились после того, как в СМИ опубликовали отрывки из будущей книги журналиста Боба Вудворда "Война". Там репортер раскрыл, что Трамп несколько раз разговаривал с Путиным после ухода с должности.

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По информации Вудворда, с того момента, как Трамп покинул кресло президента США в 2021 году, таких разговоров было не менее 7. О чем именно могли говорить Трамп и Путин неизвестно.

Между тем в Кремле эту информацию отрицают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что таких телефонных контактов якобы не было.

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