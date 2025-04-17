Москва не оставляет попыток закрепиться в регионе, в том числе и путем экономического сближения, но ответ Джакарты прогнозируем.

Россия не прекращает попыток договориться с Индонезией о постоянном военном присутствии на ее территории, несмотря на маловероятность положительного результата, пишет The Guardian.

Москва обратилась к Джакарте с просьбой о базе для своих самолетов на острове Биак в провинции Папуа - всего в 1300 км от австралийского Дарвина. Это вызвало резкую реакцию Канберры, особенно на фоне предвыборной кампании в Австралии.

Однако аналитики остаются скептическими относительно перспектив реализации этого плана. Эксперты напоминают, что Россия уже почти 50 лет безуспешно пытается закрепиться на индонезийском острове.

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Индонезийский нейтралитет

Индонезия традиционно придерживается принципа нейтралитета, не позволяя ни одному иностранному государству размещать свои войска или военные объекты на ее территории.

"Вероятность принятия российского запроса низкая или почти нулевая", - заявил Рахман Якоб из австралийского Института Лоуи.

"Это противоречит принципу фактического предоставления военных баз любым зарубежным внешним государствам", - поддерживает его Гатра Прияндита из Австралийского института стратегической политики (ASPI).

Несмотря на официальную позицию Индонезии, Кремль не оставляет попыток закрепиться в регионе, в том числе и путем экономического сближения.

Россия активизирует военную дипломатию

Недавно президент Индонезии Прабово Субианто принял в Джакарте первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова - обсуждения касались свободной торговли и 75-летия установления дипотношений между двумя странами.

Кроме того, Индонезия и Россия провели совместные военно-морские учения, а прошлой осенью Прабово посетил Москву. В феврале 2024-го секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Джакарту с целью углубления оборонного партнерства.

По мнению экспертов, интерес России к Биаку имеет несколько причин. Географически он позволяет наблюдать за американскими объектами в регионе.

"С точки зрения России, они имели бы стратегический плацдарм в Юго-Восточной Азии, что позволило бы ей проводить сбор разведданных, главным образом против Соединенных Штатов в отношении Гуама", - сказал Мэттью Сассекс из Австралийского национального университета. "Но также распространяется вниз к все более важным базам США на Северной территории, а затем потенциально на запад к Индийскому океану".

Еще один мотив - космический. Остров расположен вблизи экватора, что выгодно для запуска спутников. Индонезия планирует создать здесь космодром, и Россия хочет поучаствовать в проекте.

"Но переговоры были медленными. Я понимаю, что Индонезия пытается сказать "нет", но это их способ сказать "нет", чтобы затянуть переговоры", - пояснил Якоб, ссылаясь на дипломатическую культуру Индонезии.

Трамп как окно возможностей

На фоне непредсказуемой внешней политики США, особенно при возможном возвращении Дональда Трампа к власти, Россия видит шанс усилить свое влияние в регионе. Индонезия уже присоединилась к БРИКС, а объем торговли с Россией вырос на 80% за последние пять лет и достиг $4,3 млрд в 2024 году.

Впрочем, даже при таком развитии, вряд ли Индонезия согласится на постоянную базу. Самым большим успехом России до сих пор остается краткосрочный доступ к Биаку в 2017 году.

Ограниченные перспективы, но далеко идущие намерения

"Я думаю, что это была попытка сказать: "Ну, посмотрим, как далеко зайдет Джакарта", - отметил Сассекс.

Россия также пытается укрепить свое присутствие в других частях региона. В Мьянме, например, она является главным партнером военной хунты, поставляет вооружение и помогает со строительством атомной электростанции. Это часть знакомой стратегии.

"Это известная пьеса из России. Ее электростанция в Турции будет управляться и принадлежать России по крайней мере десять лет, и "Росатом" подписал несколько соглашений с африканскими странами для подобных проектов, строя тесные отношения и зависимость", - говорит Сэм Кренни-Эванс из Calibre Defense.

Игра на перспективу

Даже если попытка с Биаком не увенчается успехом, сам факт ее публичности может повлиять на регион. Путин дал понять союзникам США, что Москва готова бросить вызов их доминации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Путина часто считают лучшим стратегом, - сказал Сассекс. - Я думаю, что его навыки заключаются больше в тактике".

Российские самолеты в Индонезии

В этом месяце появились сообщения о том, что Россия обратилась к Индонезии с просьбой разместить свои стратегические военные самолеты на авиабазе Манухуа на острове Биак в провинции Папуа, примерно в 1300-1400 километрах от австралийского Дарвина.

По данным СМИ, Москва подала запрос на использование этой базы сразу после встречи министров обороны Сергея Шойгу и Сджафри Джамсоеддина.

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