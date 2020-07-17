Американская школьница попала в тюрьму из-за несделанной "домашки"

Этот случай привлек внимание правозащитников.

15-летняя американская школьница попала в тюрьму из-за того, что она не выполняла домашнюю работу.

Об этом сообщает Detroit Metro Times.

Американку в прошлом году обвинили в нападении и краже, после чего ей устроили испытательный срок в школе. Однако домашние задания она не выполняла, так как не могла приспособиться к онлайн-обучению.

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Однако врачи диагностировали у школьницы синдром дефицита внимания, поэтому такая учеба давалась подростку очень тяжело.

Правозащитники добились пересмотра дела Грейс, назвав решение суда "более чем вызывающим беспокойство".

Как сообщал УНИАН, полиция американского штата Джорджия сообщила о задержании белой 16-летней девушки, планировавшей совершить массовую резню в церкви, которую посещают в основном чернокожие прихожане.

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