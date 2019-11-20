В США школьница-расистка планировала массовую резню в церкви

Фразы, которыми школьница описывала свои намерения, походили на расистский манифест.

Полиция американского штата Джорджия сообщила о задержании белой 16-летней девушки, планировавшей совершить массовую резню в церкви, которую посещают в основном чернокожие прихожане.

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Об этом сообщает газета The Washington Post.

О намерениях школьницы правоохранители узнали от ее одноклассников. Девочка записывала свои планы в дневнике. В частности, она в деталях описала нападение на чернокожих прихожан епископальной церкви в городе Гейнсвилл. В дневнике отмечалось, что массовое убийство она собирается совершить при помощи ножа или других острых предметов. Фразы, которыми школьница описывала свои намерения, походили на расистский манифест.

В полиции отметили, что девочка тщательно подыскивала церковь с чернокожими прихожанами в округе. В итоге она остановилась на небольшом приходе Гейнсвилла.

Школьница пришла в церковь, однако не смогла воплотить план в жизнь, так как в церкви никого не было.

«Слава Богу, в тот день в церкви не проводили службу», - сказали полицейские.

Как сообщал УНИАН, мужчина из Германии обвиняется в десятках покушений на убийство через Skype. Он заставлял девушек бить себя током по ступням, а сам наблюдал за процессом по Skype.