Большинство из них прибыли из Марокко, Алжира и Эритреи.

В Европе с 2018 по 2020 годы исчезли 18 292 детей-беженцев без сопровождения взрослых, находившихся под государственной опекой.

Читайте такжеПассажирский поезд сошел с рельсов в Египте: 32 человека погибли (фоторепортаж)Об этом сообщается в совместном расследовании немецкой медиакомпании rbb вместе с британским изданием Guardian и нидерландской телерадиокомпанией VPRO, пишет DW.

Большинство из них прибыли из Марокко, Алжира и Эритреи.

Сообщается, что Франция, Дания и Румыния не собирают соответствующих данных, а правительство Болгарии не различает несовершеннолетних, прибывающих в страну в сопровождении взрослых или без них.

В Германии в период между 2018 и 2020 годами сообщалось о пропаже 7806 несовершеннолетних без сопровождения, 7082 из них впоследствии нашли, а 724 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

В Федеральном управлении криминальной полиции Германии сообщили, что из-за пробелов в собственной системе ведения статистики это лишь приблизительные данные.

Отмечается, что такие недостатки в ведении статистики создают риски по эксплуатации несовершеннолетних.

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Автор: Людмила Жерновская