Стартовал самый крупный мировой шопинг-фестиваль.

11 ноября в Китае начался День холостяка - аналог "черной пятницы", когда китайские магазины и бренды проводят распродажи с огромными скидками.

Самые крупные распродажи проводит онлайн-сервис Alibaba, а предварительные заказы с большими скидками разрешили делать с 21 октября. 11 лет назад сотрудники компании придумали продавать товар со скидками 11 ноября для увеличения продаж осенью.

Сегодня у Дня холостяка появилась новое предназначение: борьба с разрушительными для бизнеса последствиями пандемии. Продажи на Alibaba уже превысили 56 млрд долларов (в прошлом году они продали товаров на 38 млрд).

С полуночи 11 ноября число заказов в интернет-магазинах достигло 583 тыс. в секунду. Сервис онлайн-продаж Tmall зарегистрировал продажи на $14 млн.

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Автор: Екатерина Пулатова