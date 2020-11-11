11 ноября в Китае начался День холостяка - аналог "черной пятницы", когда китайские магазины и бренды проводят распродажи с огромными скидками.
Самые крупные распродажи проводит онлайн-сервис Alibaba, а предварительные заказы с большими скидками разрешили делать с 21 октября. 11 лет назад сотрудники компании придумали продавать товар со скидками 11 ноября для увеличения продаж осенью.
Сегодня у Дня холостяка появилась новое предназначение: борьба с разрушительными для бизнеса последствиями пандемии. Продажи на Alibaba уже превысили 56 млрд долларов (в прошлом году они продали товаров на 38 млрд).
С полуночи 11 ноября число заказов в интернет-магазинах достигло 583 тыс. в секунду. Сервис онлайн-продаж Tmall зарегистрировал продажи на $14 млн.
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