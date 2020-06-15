В России американца приговорили к 16 годам колонии за "шпионаж"

Пола Уилана задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" при проведении так называемой «шпионской акции» 28 декабря 2018 года.

Мосгорсуд в понедельник, 15 июня, признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил признать виновным Уилана по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), назначить Уилану наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил судья Андрей Суворов.

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Гособвинение просило приговорить Уилана к 18 годам заключения. Сторона защиты Улана обжалует его приговор.

"Мы подадим жалобу", - сказала адвокат Ольга Карлова.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, обмен Уилана на осужденных в США Виктора Бута или Константина Ярошенко возможно будет решаться после вступления приговора в силу.

"Вопрос об обмене (Бута или Ярошенко) на Уилана обсуждается. Пол хочет обжаловать, и мы сделаем это. А вопрос об обмене будет решаться после вступления приговора в силу, вероятно - после решения апелляционной инстанции", - сказал он.

Пола Уилана, имеющего помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" при проведении так называемой «шпионской акции» 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ России. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж").

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