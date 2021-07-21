Томаса Баррака арестовали в Лос-Анджелесе.

Арестовали миллиардера и союзника экс-главы США Томаса Баррака. Его обвиняют в тайной работе на правительство ОАЭ.

Об этом пишет Reuters.

Томас Баррак возглавлял инаугурационный фонд Трампа. По данным правоохранителей, мужчина не зарегистрировался как лоббист, но использовал свое влияние на продвижение целей внешней политики Объединенных Арабских Эмиратов в США.

Барака арестовали в Лос-Анджелесе. Прокуроры считают, что он неоднократно лгал ФБ о своих отношениях с ОАЭ.

Читайте такжеВ США впервые приговорили к заключению участника штурма КапитолияВ пресс-релизе говорится о том, что "обвиняемые неоднократно использовали дружбу Баррака и доступ к кандидату, который в конечном итоге был избран президентом, высокопоставленных представителей избирательной кампании и чиновников, а также американских СМИ для продвижения политических целей иностранного правительства, не раскрывая своей истинной привязанности".

В то же время представитель Баррака все обвинения отрицает: "Он не виноват и не признает своей вины".

74-летний Баррак является давним союзником Трампа и основателем частной инвестиционной компании DigitalBridge Group Inc (DBRG.N), ориентирующийся на цифровую инфраструктуру, в частности Colony Capital Inc к ребрендингу в июне.

С поста гендиректора DigitalBridge бизнесмен ушел в 2020 году. В апреле Баррак покинул пост исполнительного главы фирмы, но остался у руководства. Forbes оценивает его состояние в 1 миллиард долларов.

DigitalBridge управляет цифровыми активами на сумму около 32 миллиардов долларов, включая обработку данных в Северной Америке и Великобритании. Барак владеет 5,7% акциями компании.

Федеральные прокуроры просят ареста Баррака, поскольку большое состояние, доступ к частным самолетам и история международных поездок указывают на то, что бизнесмен может стать беглецом.

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Автор: Яна Ставская