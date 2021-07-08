Трамп отметил, что этот иск представляет интересы большинства американцев и он рассчитывает на победу в суде.

Экс-президент США Дональд Трамп возглавил групповой иск в суд против ограничений, которые применяют для пользователей соцсетей компании Facebook, Twitter, Google.

Об этом он заявил на пресс-конференции 7 июля, пишет "Голос Америки".

Сообщается, что иск Дональд Трамп подал в штате Флорида. В его тексте содержится утверждение о том, что Facebook использует неконституционные полномочия для цензуры пользователей.

Также экс-президент подчеркивает, что действия социальных сетей по ограничению пользователей являются неконституционными из-за того, что компании действуют совместно с правительством.

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На пресс-конференции Трамп отметил, что этот иск представляет интересы большинства американцев и он рассчитывает на победу в суде.

"Наше дело докажет, что цензура является незаконной, неконституционной и вполне неамериканской", - заявил он.

Экс-президент сказал, что "право американского народа на свободу от рождения должно преобладать над большими технологиями и другими силами, которые стремятся его уничтожить".

"Этим судебным процессом мы защищаем американскую демократию, отстаивая права на свободу слова каждого американца", - добавил Трамп.

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Автор: Олег Давыгора