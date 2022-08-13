Это будет его первая зарубежная поездка почти за три года.

Лидер КНР Си Цзиньпин планируют поездку в Юго-Восточную Азию и встречу с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Китайские официальные лица планируют визит Си Цзиньпина в Юго-Восточную Азию и его встречу с американским президентом. Она может состояться в ноябре и стать первой личной встречей с момента инаугурации Байдена.

Официальные лица, участвовавшие в подготовке визита, заявили, что китайский лидер, как ожидается, сначала подведет итоги партийного съезда, а затем, вероятно, примет участие в саммите лидеров стран "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

Оттуда Цзиньпин, как ожидается, отправится в столицу Таиланда Бангкок, чтобы принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Идет предварительная подготовка возможной встречи Цзиньпина с Байденом в кулуарах во время одного из двух саммитов

Министерство иностранных дел Китая в ответ на вопрос The Wall Street Journal о потенциальных визитах Цзиньпина сообщило только, что "Китай поддерживает Индонезию и Таиланд в качестве принимающих сторон двух конференций и готов работать со всеми сторонами".

Официальный представитель Белого дома сообщил, что два лидера обсудили возможную личную встречу во время недавнего телефонного разговора и договорились, что их команды свяжутся для выяснения деталей. Чиновник отказался сообщить подробности о времени или месте.

Отметим, последний раз китайский лидер покидал Китай в январе 2020 года во время государственного визита в Мьянму. Это было а несколько дней до того, как китайские органы здравоохранения публично признали серьезность вспышки COVID-19 в китайском городе Ухань. В этом году он ненадолго посетил Гонконг, чтобы отметить 1 июля - годовщину возвращения территории под суверенитет Китая 25 лет назад.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси вопреки угрозами Китая совершила визит на Тайвань, став самым высопопоставленным чиновником США, посетившим остров за последние 25 лет.

КНР в ответ начала военные учения возле берегов Тайваня. Власти Тайваня назвали их имитацией нападения.

Китай также разорвал диалог с США в военной и климатической сферах. А против Пелоси и ее ближайших родственников в Поднебесной ввели санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: