В будущем Лукашенко столкнется с реальностью, говорит Красулина.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко остался доволен переговорами с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным во время его мятежа в России. Однако он не понимает последствий передислокации "вагнеровцев" на территорию Беларуси.

"В одной части головы у него было злорадство, в другой части головы у него была мысль, что необходимо быстро своих прошерстить, а третье, что он может чем-то разжиться, а именно – Пригожиным. То есть одновременно возникло много взаимоисключающих версий. Но поскольку кто-то пришел и аккуратно объяснил, что сейчас подойдет маска миротворца, Лукашенко достал маску миротворца, из-под которой единственное, что проступало – это самодовольное выражение лица, что он всех обманул", – объяснила в эфире телеканала FREEДОМ пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина.

Она прогнозирует, что в будущем Лукашенко столкнется с реальностью, а между силовиками его режима и наемниками Пригожина возникнет конкуренция. Также между Лукашенко и Пригожиным может возникнуть вопрос, кто же главный на территории Беларуси.

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"Кто приказывает, кто выполняет, кто платит, кто содержит? Это прекрасные вопросы, и я уверена, что они за один день их обсудить не могли. Поэтому самым логичным из того, что я вижу, был бы вариант, что "вагнеровцы" отсидятся в Беларуси, чтобы потом спокойно и без суеты убраться на свои африканские угодья, где они кормятся благодаря обслуживанию местных царьков, охране некоторых президентов, а ЧВК "Вагнер" присутствует в 10 странах", – подчеркнула Красулина.

"Вагнеровцы" в Беларуси: мнения экспертов

После того, как мятеж Пригожина провалился, и он якобы должен был приехать в Беларусь по итогам переговоров с Лукашенко, идут дискуссии, какую же роль он будет там выполнять. Военный эксперт Михаил Самусь считает, что Лукашенко может использовать наемников ЧВК "Вагнер" для своих проектов в Африке. По его словам, беларусский диктатор не позволит создать у себя на территории "бесконтрольное войско из нескольких тысяч головорезов".

В то же время военный аналитик Шон Белл говорит, что Лукашенко приютил "опасное животное". По его словам, Путин может отправить "вагнеровцев" в Беларусь малыми группами и будет следить, чтобы они не объединились для нового мятежа.

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