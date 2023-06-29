По его словам, он отговорил диктатора от этого шага, ведь последствия были бы очень тяжелыми.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко признался, что обсуждал с россиянами ликвидацию главаря "Вагнера" Евгения Пригожина во время мятежа. Впрочем, он убедил РФ, что этот сценарий приведет к еще более агрессивному восстанию наемников.

Во время общения со своими офицерами диктатор назвал Пригожина "очень авторитетным человеком в армии", поэтому его физическое уничтожение спровоцировало бы бунт.

"Я подумал: ну, замочить можем. Я так и Путину сказал: "Замочить можем. Это не проблема. Не с первого раза, так со второго". Говорю: "Не делайте этого, потому что потом никаких переговоров не будет. Эти ребята пойдут на все. Их тоже можем замочить, но тысячи погибнет мирных людей и тех, кто будет противостоять "вагнеровцам". А это самая подготовленная в армии единица. Прежде чем мочить, надо посмотреть, что будет завтра", - сказал диктатор.

Мятеж "Вагнера" - последствия

23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин начал военный мятеж в России. Уже на следующий день "вагнеровцы" вошли в Ростов, а потом двинулись на Москву.

Тогда же вечером Пригожин провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и приказал наемникам отойти в полевые лагеря.

27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин уже в Беларуси. Кроме того, различные ресурсы писали о том, что в Могилевской области Беларуси строят лагеря для "вагнеровцев".

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