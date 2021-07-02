Причины трагического инцидента пока не установлены.

Мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии унес жизнь человека. Пока что известно о пяти пострадавших.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел на заводе возле курортной Констанцы. В результате взрыва и пожара пострадали пять человек, один из которых получил серьезные ожоги. У пострадавшего, по предварительным данным, обожжено 45% тела. Также известно об одной жертве.

На данный момент возгорание уже ликвидировали. Причины трагического инцидента пока не установлены, ведется расследование.

В МВД страны призвали жителей близлежащего города Нэводари и других населенных пунктов закрыть окна.

Как ранее сообщал УНИАН, мощный взрыв прогремел на крупнейшем в Румынии нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия". Огромный столб дыма видно даже с пляжей Мамая и других близлежащих городов в радиусе нескольких километров.

Изначально сообщалось о двух пострадавших. При этом префект округа Сильвиу Коша заверил, что у людей обожжены лица, но ничего серьезного.

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Автор: Анастасия Горбачева