Журналист спросил, как чиновник может оправдать убийства израильтян, которые спали в своих домах во время нападения террористов.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Гази Хамад прервал интервью ВВС после вопроса, чем он оправдывает убийство израильских мирных жителей.

Как пишет The Times of Israel, журналист Хьюго Бачега спросил представителя ХАМАС, как он может объяснить жестокие убийства более 1400 израильтян, большинство из которых были гражданскими лицами. В ответ Хамад повторил нарратив о том, что гибель мирного населения стала результатом "конфронтации", а не была спланирована заранее.

"Не было никакого приказа убивать любого из мирных жителей. Там территория очень широкая, там много людей, были стычки и противостояния. Я могу вам сказать, что у нас не было никакого намерения или решения убивать мирных жителей", - настаивал Хамад.

"Это не противостояние, вы ворвались в дома", – ответил журналист.

"Я могу вам сказать, что у нас не было никакого намерения или решения убивать мирных жителей", - настаивал Хамад.

"Как вы оправдываете убийство спящих людей?",- спросил журналист BBC.

После этого вопроса Хамад снял микрофон, прикрепленный к его куртке, отбросил его в сторону и сказал: "Я хочу прекратить это интервью".

Война в Израиле 2023 - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 октября во время нападения ХАМАС на Израиль группировка боевиков убила более 1400 человек, преимущественно мирных жителей, и захватила около 200 заложников, которых увезли в сектор Газа.

Израиль раскритиковал Россию за прием делегации ХАМАС, назвав визит "недостойным шагом" и попросив Москву выслать чиновников. В МИД России заявили, что переговоры были сосредоточены на освобождении заложников и эвакуации иностранных граждан из Газы. В ходе переговоров Россия "подтвердила свою неизменную позицию" в пользу создания палестинского государства, сказали они.

После атаки ХАМАС на Израиль, Россия неоднократно предостерегала против наземного вторжения Иерусалима в Газу, которое, по словам российского диктатора Владимира Путина, приведет к более широкому региональному конфликту. Путин также обвинил США в эскалации конфликта.

По данным СМИ, израильские политические и военные лидеры разделились во мнениях о том, стоит ли проводить наземную операцию в Секторе Газа и как она должна выглядеть.

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