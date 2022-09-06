Диктатор может пытаться скрыть спонтанные движения ногами, считает медик.

Российский диктатор Владимир Путин делает ногами те же навязчивые движения, которые замечали ранее, это может свидетельствовать о том, что у него есть синдром беспокойных ног.

Лидер РФ может двигать ногами, чтобы скрыть их непроизвольные движения, рассказала врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ, анализируя поведение Путина во время встречи со школьниками 1 сентября.

Собеседница отметила, что поведение Путина на публике не изменилось, поэтому можно говорить о наличии у него синдрома беспокойных ног, который вполне возможен в его возрасте (7 октября диктатору исполнится 70 лет).

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"Так что эта история не изменилась, а поэтому наталкивает на мысль, что это он делает (двигает ногами – Ред.) для того, чтобы либо скрыть спонтанные непроизвольные движения ногами, либо у него синдром беспокойных ног, и движения нижними конечностями дают ему облегчение…", – поделилась медик.

Напомним, в мае начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Владимир Путин болен раком, и в РФ уже происходит переворот с целью свержения диктатора.

Глава украинской разведки также сказал, что начатая Россией 24 февраля полномасштабная война против Украины закончится к концу 2022 года.

Справка УНИАН. Синдромом беспокойных ног называют состояние, во время которого в нижних конечностях в состоянии покоя есть неприятные ощущения, а благодаря движениям облегчается дискомфорт. Синдром беспокойных ног чаще всего встречается в среднем и пожилом возрасте.

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