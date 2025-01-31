Сейчас Чехия изучает возможные способы финансирования новой инициативы.

Чешское правительство планирует в этом году организовать новую закупку боеприпасов для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Ян Липавский в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Мы знаем, что война продолжится и нам по-прежнему потребуются боеприпасы в 2025 году. Я не могу назвать конкретную цифру по новой инициативе в этом году, поскольку не хочу ставить перед собой цель. Мы должны предоставить Украине то, в чем она нуждается", - сказал он.

Липавский добавил, что в настоящее время Чехия изучает возможные способы финансирования новой инициативы, "а затем посмотрим, сколько патронов мы сможем получить за эти деньги".

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Отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется на доставку боеприпасов в Украину, Липавский отметил, что это зависит "прежде всего от политической воли и финансирования".

"Невозможно в общих чертах сказать, сколько времени потребуется, чтобы боеприпасы наконец прибыли на Украину. Это зависит от происхождения и технического состояния боеприпасов. Иногда их все еще необходимо адаптировать, отремонтировать или в целом усовершенствовать, чтобы их можно было надежно использовать в Украине", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что в мире еще достаточно боеприпасов, которые можно было бы закупить:

"Это вопрос политической воли, и если многие государства-члены ЕС снова присоединятся к нашей инициативе, мы сможем многого добиться для Украины".

Он также отметил, что в прошлом году Чешская Республика выполнила заявленную цель — поставить Украине 1,5 миллиона единиц боеприпасов, треть из которых – калибра 155 мм. "Это сыграло важную роль в установлении паритета на поле боя в Украине", - сказал Липавский.

Чехия и Украина

Ранее посол Украины в Чехии Василий Зварич заявил, что чешская инициатива по поставке Украине боеприпасов продолжится и в следующем, 2025 году, уже подписаны соответствующие меморандумы, заявил новоназначенный.

Также премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, во время которого они обсуждали войну в Украине. Политик сообщил, что был приятно удивлен этим разговором.

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