Таким образом, в стране реагируют на ситуацию на украинско-российской границе и российские военные маневры.

Минобороны Чехии хочет поддержать Украину, отправив в Киев артиллерийские снаряды.

Об этом сообщает чешское издание irozhlas. Информацию подтвердила и пресс-секретарь чешского министерства Яна Зехмейстерова.

Таким образом, Чехия реагирует на ситуацию на украинско-российской границе и российские военные маневры.

Читайте такжеБлинкен в Берлине объяснил важность предоставления Украине оборонительного вооружения"Украина является историческим партнером Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что Минобороны рассматривало возможность какой-либо помощи", — сказала Зехмейстерова.

Напомним, ранее в Минобороны Украины отказались комментировать неофициальные сообщения об иностранном вооружении. В заявлении ведомства отметили, что объемы такой помощи Украине сейчас являются беспрецедентными.

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