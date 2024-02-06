Президент США отметил, что Трамп ничего не сделал для решения этой проблемы.

Президент США Джо Байден нашел виновного в том, что в стране не работает миграционная система. Он заявил, что к этому привела политика Дональда Трампа, который сейчас мешает принять двухпартийное соглашение о помощи США Украине.

"Иммиграционная система была сломана. И давно пора ее исправить. Именно поэтому несколько месяцев назад я поручил своей команде начать переговоры с двухпартийной группой сенаторов, чтобы серьезно и окончательно исправить нашу иммиграционную систему. С марта они именно этим и занимаются. Сенаторы Лэнкфорд, Мерфи и Синема работали круглосуточно, в праздники и выходные. Результатом всей этой напряженной работы стало двухпартийное соглашение, которое представляет собой самые справедливые и гуманные реформы в нашей иммиграционной системе за долгое время, а также самый жесткий набор реформ по охране границы за всю историю", - заявил американский лидер во время пресс-конференции.

При этом он указал, что этот документ не будет вынесен на рассмотрение Сената и в этом виноват Трамп.

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"Потому что Дональд Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения. Потому что его не беспокоит, поможет ли это стране, его это не интересует. Он предпочитает использовать этот вопрос в качестве оружия, а не решать его. По моим сведениям, за последние 24 часа он не сделал ничего, кроме как обратился к республиканцам в Палате представителей и Сенате, угрожая им и пытаясь запугать, чтобы они проголосовали против этого предложения. Похоже, они уступают. Честно говоря, они обязаны перед американским народом проявить мужество и сделать то, что будет правильным", - подытожил Байден.

Он добавил, что если законопроект по поддержке Украины не будет поддержан, то это только будет играть на руку Путину.

"Поддержка этого законопроекта - это противодействие Путину. Если мы не остановим его сейчас, то он не остановится на Украине и угрозы для США и союзников возрастут. Если не поддержать этот законопроект, то это означает покинуть страдающих людей", - продолжил американский президент.

Помощь США Украине - последние новости

На днях Сенат США согласовал проект закона о помощи Украине. Согласно документу, на поддержку Киеву хотят выделить 60,1 миллиарда долларов.

Впоследствии сенаторы раскритиковали проект закона о помощи Украине. По словам спикера Майка Джонсона, документ "умрет по прибытии", если попадет в Палату представителей.

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