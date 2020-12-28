По словам министра образования, никто не обязывает Киев писать в учебниках об ЛГБТ.

Украина взяла на себя обязательства по обеспечению гендерного равенства в образовании в рамках «Партнерства Биарриц», которые предполагают анализ существующих учебных материалов на предмет дискриминации.

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Об этом в интервью «Стране» рассказал министр образования Сергей Шкарлет. По его словам, никто не обязывает Киев писать в учебниках об ЛГБТ.

«Украина взяла на себя обязательства по обеспечению равенства. Не до такой степени, чтобы писать о ЛГБТ в учебниках, но Министерство образования является одним из субъектов этого соглашения», - отметил он.

Министр уточнил, что взятые Украиной обязательства не предполагают коррекцию школьной программы.

«Они предполагают анализ существующих учебных материалов на предмет дискриминации по различным признакам. Например, "мама мыла раму" – может и папа раму мыть. Здесь скорее речь идет о стереотипных ролях мужчины и женщины в обществе и семье. Мол, за женщиной – дом, кухня, церковь. Так не будет. Равные возможности для мужчин и женщин, мальчиков и девочек», - отметил Шкарлет.

По словам министра, он пока не видел, чтобы в украинских учебниках слова «мама» и «папа» заменялись гендерно нейтральными терминами.

«Партнерство Биарицц" курируется офисом Первой леди Украины, Елены Зеленской, народными депутатами и т.д. Нам не ставили задач по поводу "родителя 1" и "родителя 2", по поводу однополых браков. В этом соглашении речь идет о гендерных ролях», - подчеркнул он.

Шкарлет при этом сообщил, что украинские учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства.

«Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации. План мероприятий по реализации обязательств Правительства Украины, взятых в рамках международной инициативы "Партнерство Биарриц" по утверждению гендерного равенства принят с 2021 до 2024 года», - заключил он.

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Автор: Дмитрий Захаров