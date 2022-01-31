Мужчина воспользовался новым законом, который упрощает процедуру смены пола в документах.

Житель города Люцерн (Швейцария) официально сменил пол на женский, чтобы на год быстрее выйти на пенсию. Правда, женщиной он стал только на бумагах.

Об этом сообщает Remix News.

С начала 2022 года в Швейцарии вступил в силу закон, который значительно упрощает процедуру смены пола в документах. Каждый желающий может сделать это с минимальными затратами. Этой возможностью и воспользовался мужчина.

Для того, чтобы сменить пол в документах, необходимо только прийти в ЗАГС, подать заявку и заплатить административный сбор в размере 75 швейцарских франков (80 долларов или 2300 гривен). Ранее для осуществления такой процедуры нужно было пройти медицинскую диагностику, гормональную терапию и предъявить справку от врача.

Мужчина усмотрел собственную выгоду в новых правилах. Он подал заявку на смену пола для того, чтобы раньше выйти на пенсию.

В Швейцарии пенсионный возраст для женщин составляет 64 года, а для мужчин – 65. Очевидно, мужчина решил уйти на отдых на год быстрее. Главное, что он сделал это вполне легально.

Перед сменой пола мужчина прошел короткое собеседование и заплатил необходимую сумму. Госслужащие не обязаны проверять "глубокие убеждения" людей, которые хотят сменить пол. Они могут отказать только если заявитель во время собеседования прямо скажет, что хочет изменить документы для шутки или с мошеннической целью.

Поскольку мужчина, о котором идет речь, в этом не признался, ему действительно изменили пол в документах. Следовательно, швейцарец может абсолютно законно претендовать на пенсионные выплаты.

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