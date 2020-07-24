Экс-претендент в президенты Беларуси вместе с детьми срочно покинул страну

Появилась информация не только о возможном аресте Валерия Цепкало, но и вероятном лишении семьи родительских прав.

Бывший замглавы МИД Беларуси, экс-директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало, критиковавший президента Александра Лукашенко и собиравшийся участвовать в президентских выборах, покинул страну, опасаясь ареста.

Об этом он рассказал "Дождю". По словам Цепкало, к нему поступила информация о том, что готовится его арест. Чтобы избежать преследования, он вместе с двумя детьми уехал и сейчас находится в России.

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Супруга Цепкало Вероника осталась в Беларуси. Она участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской. Вероника Цепкало сказала "Дождю", что семья располагает информацией не только о возможном аресте Валерия Цепкало, но и вероятном лишении семьи родительских прав.

"Поэтому было принято решение о срочном отъезде",— сказала Вероника Цепкало.

Напомним, 29 июня в МВД Беларуси заявили, что в ведомство поступили материалы о «фактах противоправной деятельности» Валерия Цепкало, на основании которых была открыта проверка.

30 июня ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать Цепкало кандидатом в президенты, заявив, что он не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

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