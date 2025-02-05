По его словам, на самом деле речь идет о так называемых "критических минералах".

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится заключить соглашение с Киевом, по которому Украина продолжит получать от США помощь, которая будет гарантирована имеющимися в Украине редкоземельными металлами. Директор госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза", председатель комитета по промышленной модернизации ТПП Украины Владимир Власюк в эфире Украинского Радио объяснил, о чем в первую очередь идет речь.

"Здесь есть некоторая путаница с легкой руки Трампа, потому что он употребляет свои термины в своем собственном понимании. Это то, что называется "большая сделка", big deal. Как крупный бизнесмен и политик, Трамп мыслит такими категориями. Он хочет обменять помощь свою на наши критические минералы. Не бесплатно, потому что он считает деньги, это понятно, он сделал большой бизнес. Поэтому такой вот прагматичный жесткий подход", - отметил он.

По его мнению, из этого Украина могла бы получить достаточно много выгод.

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"Относительно вопроса, то Трамп говорит о редкоземельных металлах. Но то, что их интересует, - это не совсем редкоземельные металлы. На самом деле речь идет о так называемых "критических минералах". Экологическая служба США выделила около 30 видов критических минералов и часть из них - из 30-ти, пожалуй, около 18-ти - есть в Украине", - рассказал специалист.

Также он объяснил, почему они называются критическими:

"Потому что, во-первых, спрос на них сильно растет, во-вторых, доступность запасов этих минералов не такая уж и большая. Что мы понимаем под словом "доступность"? Доступность означает, что до них надо добраться. Например, где-то в Центральной Африке они есть, но чтобы к ним добраться, надо построить дороги, станции электропередач, то есть потратить огромные капитальные средства на строительство инфраструктуры. В Украине же, например, эти критические минералы есть, и они доступны, потому что Украина все-таки страна, где есть дороги, где есть энергетическая инфраструктура, и это не пустынная территория. Поэтому очень важно, что не надо потратить огромные капитальные ресурсы, чтобы добраться до этих минералов в Украине".

По его словам, в первую очередь в современной экономике есть такие ключевые товары, которые для них очень важны.

"В контексте "зеленого" перехода - это аккумуляторы и аккумуляторная группа. "Зеленый" переход - это большой переход к экономике, которая не оставляет там карбонового следа. Возобновляемая энергетика, тектонические, скажем так, изменения. Здесь очень важен такой товар, как аккумулятор. Также речь идет и о цифровом переходе, где важным является производство микрочипов. Микрочипы, уже потом производят платы и тому подобное", - сказал Власюк.

Он утверждает, что в Украине есть группы редкоземельных материалов, которые являются конструкционными для того, чтобы производить аккумуляторы и производить эти микрочипы. Специалист добавил:

"Например, если мы говорим об аккумуляторной группе, то это, например, 5 элементов, из которых Украина имеет литий, металлический графит и марганец металлический, который мы даже уже производим. Главное - это литий, конечно. Например, в Европе литий есть только в Чехии, и то там запасы значительно беднее. В Украине запасы значительно лучше лития. Это Донецкая область. Не знаю, под оккупацией ли оно сейчас, но там, к сожалению, все или рядом, или, возможно, уже под врагом. В этом месторождении также лучшие сподуменовые руды. Также у нас есть залежи литиевых руд в Кировограде".

Заинтересованность Трампа в украинских ресурсах - что известно

Недавно Дональд Трамп заявил, что хочет обменять "редкоземельные металлы" Украины на помощь от США.

"Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы", - заявил президент США.

Как писал The Wall Street Journal, доступ к ценным природным ресурсам, по крайней мере частично, будет зависеть от битвы за восточную Украину, где пока российские войска медленно, но неуклонно продвигаются вперед. Это признал и Владимир Зеленский, который включил партнерство в сфере добычи редкоземельных металлов, необходимых для высокотехнологичной продукции, еще в свой "мирный план", который он в сентябре представил в Вашингтоне.

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