Речь идет о новых системах ПВО, артиллерии, дронах, бронетехнике, саперном оборудовании и многом другом.

Новая оборонная помощь на 3 миллиарда евро от Германии будет способствовать спасению жизней украинских граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве.

Сибига отметил, что Украина ценит твердую и непоколебимую поддержку Германии, а также личные усилия и лидерство Бербок в контексте усиления обороноспособности нашего государства.

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"Спасибо за принципиальную позицию и выделение дополнительных средств для оборонной помощи... Дополнительные 3 миллиарда евро - это о новых системах ПВО, артиллерии, дронах, бронетехнике, саперном оборудовании и многом другом. И прежде всего это то, что будет спасать украинскую жизнь", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД Украины добавил, что Германия доказывает свое лидерство и предоставляет именно то, в чем Украина больше всего нуждается, и "никогда слова не расходятся с конкретными действиями".

"Важно, что Германия также выделила более 8 млрд евро на последующие годы. Это позволит уже сейчас заключать новые контракты с немецкими оборонно-промышленными компаниями, и с немецким оборонно-промышленным комплексом", - сказал Сибига.

По его словам, такие решения гарантируют долгосрочную безопасность, а безопасность Украины, Германии и Европы является неделимой.

В свою очередь, как отметила Бербок, поддержка Украины со стороны Германии будет сохраняться. Также она сообщила, что в Германии планируются внесение законодательных изменений, чтобы гарантировать финансовый пакет на миллиарды для поддержки Украины и собственной обороноспособности.

Бербок отметила, что нельзя говорить о паузе в поставках оружия в Украину, потому что целью Путина остается разрушение Украины.

Также, она отмечает, что санкции нельзя отменять без установления мира для Украины.

Что еще известно об этой помощи

Как сообщал УНИАН, в марте в Германии приняли решение выделить дополнительные 3 миллиарда евро на помощь в сфере безопасности для Украины в этом году. Кроме того, на 2026-2029 годы решено выделить дополнительные средства на общую сумму в 8,25 миллиарда евро.

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