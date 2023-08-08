Буданов встретился с министром обороны и главой службы военной разведки Болгарии.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов посетил с визитом Болгарию во главе делегации. Как сообщает издание BGNES, во время визита Буданов провел всстречу с министром обороны страны Тодором Тагаревым и главой службы военной разведки Венелином Веневым.

"В ходе переговоров обсуждалось состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы, представляющие взаимный интерес. С болгарской стороны был поднят и уточнен вопрос относительно сайта "Миротворец", – говорится в сообщении.

Как сообщает издание, обе стороны дали высокую оценку состоявшимся встречам и подчеркнули продуктивность переговоров.

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О дате визита ничего не сообщается, однако в конце прошлой недели на местном болгарском телеканале bTV вышло интервью с Будановым.

Интервью Буданова болгарскому телеканалу - о чем говорили

На прошлой неделе телеканалеканал bTV опубликовал интервью с Будановым. В частности, глава ГУР прокомментировал ход украинского контрнаступления, а также рассказал о том, как действия украинской разведки спровоцировали репрессии в окружении Путина.

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