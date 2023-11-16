Спрос России на прецизионные станки "намного превышает" текущие производственные возможности.

Евросоюз, похоже, готов запретить экспорт в Россию точных станков и ключевых компонентов для производства оружия. Кремль же готовится к санкциям и надеется на импортозамещение.

Как сообщили аналитики Института изучения войны в своем отчете, если ЕС введет эти ограничения в 12-м пакете санкций, то по российской оборонно-промышленной базе будет нанесен серьезный удар. Также Европа может запретить продавать стране-агрессору сварочные аппараты, литиевые батареи, термостаты, двигатели для дронов и другие запчасти.

По словам экспертов, РФ уже готовится к новым санкциям. В мае 2023 года российское правительство утвердило "Концепцию технологического развития до 2030 года", которая поощряет отечественное производство высокотехнологичной продукции. Согласно плану, отечественные предприятия должны производить не менее 75% высокотехнологичной продукции России.

Видео дня

Государственный оборонный конгломерат "Ростех" в августе 2023 года заявил, что группа" СТАН", крупнейший в РФ производитель высокоточных машин, который Ростех приобрел в 2019 году, является основным элементом российской программы импортозамещения.

Глава "РТ-Капитал", дочерней компании государственного конгломерата "Ростех", Семен Якубов сообщил 26 октября, что западные санкции и война в Украине резко увеличили военный и гражданский спрос России на станки отечественного производства. По его словам, "СТАН" не смог выполнить даже трети общего объема российских заказов на прецизионные машины в 2023 году на сумму около шести миллиардов рублей (примерно $67,1 млн). Сейчас спрос России на прецизионные станки "намного превышает" текущие производственные возможности.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, последний 11-й пакет общеевропейских санкций против России был принят в июне.

Как пишет Bloomberg, журналистам которого удалось ознакомиться с документами ЕС, в 12-м пакете европейских санкций против России среди прочего будет введен запрет на импорт российских алмазов, скорректированы нефтяные санкции и расширен запрет на экспорт в РФ станков.

Вас также могут заинтересовать новости: