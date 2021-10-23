Цель данного подразделения - ослабление противника за счет ограничения доступа к денежным средствам.

Великобритания задействовала специалистов секретного подразделения министерства обороны против России и Китая.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Подразделение было создано шесть лет назад, в его состав входят бывшие финансисты, банкиры и другие эксперты, имеющие опыт работы с сырьевыми рынками и международными денежными потоками. Оно использовалось для отслеживания финансовой деятельности террористической организации "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

Цель данного подразделения - ослабление противника за счет ограничения доступа к денежным средствам.

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"Сейчас специалисты подразделения пользуются большим спросом, поскольку такие противники, как Россия и Китай используют "серую зону" между миром и войной, используя кибероружие для нацеливания на национальную инфраструктуру и делая коммерческие инвестиции в чувствительные зарубежные отрасли", - пишет FT и отмечает, что их просили не разглашать размеры подразделения и его оперативные полномочия.

"Нужно найти критически важные элементы в бизнес-модели своих противников, после чего уничтожить и осложнить их замену... Будь то ливанская "Хезболла", окружение Путина, иранский "Корпус стражей революции" или даже Народно-освободительная армия Китая - все эти организации являются мини-государствами с собственной экономикой. Зачем допускать их на поле боя, если вы можете лишить их ресурсов прежде, чем они туда доберутся?", - рассказал маршал авиации Эдвард Стрингер, курировавший спецподразделение до своей отставки в начале этого года.

Текущая деятельность группы засекречена. Тем не менее, представители министерства обороны заявили, что в качестве примера миссии могут входить консультирование вооруженных сил Великобритании о влиянии обвала ливанской валюты на безопасность после смертоносного взрыва в порту Бейрута в прошлом году или подавление марионеточных сил, таких как связанная с Кремлем ЧВК "Вагнера", наемники которой сейчас пытаются получить контроль над редкими минеральными активами по всей Африке.

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Автор: Александр Топчий