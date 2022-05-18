Британия направила в Украину экспертов, чтобы помочь собрать доказательства преступлений и свидетельства очевидцев.

В Великобритании убеждены в необходимости реального наказания президента РФ Владимира Путина и других российских лидеров из-за военных преступлений в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, цитирует The Guardian ее интервью Times Radio.

"Мы четко осознаем, что Путин и все те, кто стоит за ужасными военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности. Сейчас мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом", - сказала Трасс.

Она добавила, что Британия направила в Украину экспертов, чтобы помочь собрать доказательства преступлений и показания очевидцев.

"Я разговаривала с украинским правительством об идее трибунала. Мы открыты к идее трибунала. Мы сейчас ее рассматриваем. Но мы хотим наиболее эффективного способа преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилование, сексуальное насилие, неизбирательное нападение на гражданских лиц. Если трибунал поможет это сделать, то Британия, бесспорно, рассматривает возможность его поддержки", - заверила Трасс.

Напомним, в Украине для расследования военных преступлений, которые совершили российские оккупанты, приедут 42 следователя Международного уголовного суда (МКС).

Как сообщал УНИАН, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 2 марта начал расследование преступлений, совершенных в Украине.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что российское командование, как и президент России Владимир Путин, несет ответственность за военные преступления во время масштабного вторжения в Украину, которые могут быть сопоставлены с действиями нацистского режима в годы Второй мировой войны. Уоллес подчеркнул, что российского президента и командование ждет такая же участь, как и нацистов, которые потерпели поражение и предстали перед Нюрнбергским трибуналом.

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