На встрече якобы речь не шла об использовании сил ОДКБ в военных действиях против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин на встрече "Организации договора о коллективной безопасности" (ОДКБ) подробно проинформировал своих "единомышленников" о войне против Украины.

Об этом пишет пропагандистское РИА Новости со ссылкой на генсека организации Станислава Зася.

По его словам, на встрече якобы речь не шла об использовании сил ОДКБ в военных действиях против Украины.

"Путин подробно проинформировал коллег из ОДКБ о ходе спецоперации в Украине, вопрос об использовании сил ОДКБ в Украине на саммите не ставился", - заявил генсек.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 16 мая, в Москве начался первый с 2019 года очный саммит Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Президент РФ Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ анонсировал совместные учения, а Александр Лукашенко призвал к сплочению блока.

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал членов Организации Договора коллективной безопасности из-за конфликта с Азербайджаном 2020 года. Политик призвал к синхронизации действий.

Вас также могут заинтересовать новости: