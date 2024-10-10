В Париже ожидаются переговоры президентов Владимира Зеленского и Эмануэля Макрона.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию.

В распоряжении УНИАН есть видео восхождения главы государства с самолета в Париже.

Ожидается, что Зеленский проведет встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

Президент Украины должен представить президенту Франции план победы, который ранее уже предоставил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

Зеленский ранее подчеркивал, что очень важно получить разрешение на удары вглубь российской территории.

Международные встречи Зеленского с союзниками

Как сообщал УНИАН, 9 октября Зеленский заявил, что в течение 24 часов встретится с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии, потому что от этих стран зависит военная составляющая усиления Украины в соответствии с Планом Украины. Президент Украины намерен с каждым лидером обсудить План победы и надеется, что видение Украины будет услышано украинскими партнерами.

В частности, речь идет как о военном усилении Украины, так и о политическом решении пригласить официально Украину к членству в НАТО. По мнению президента Украины, надо сделать Украину сильной, чтобы она была готова к возможным дипломатическим движениям или любым переговорам об окончании войны в будущем.

Ранее мы также рассказывали, что в Лондоне Зеленский провел встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ключевыми темами их переговоров были евроатлантическая интеграция и военное усиление Украины. По словам президента Украины, именно это создаст лучшие условия для восстановления справедливого мира.

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