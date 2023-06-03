Стороны в частности обсудили потребности Украины в боеприпасах.

Вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель обсудил с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом оборонные потребности Украины, сообщил Боррель в Твиттер. Встреча состоялась на полях диалога Шангри-Ла, главного саммита по вопросам безопасности в Азии.

"Хорошая встреча с министром обороны Кореи Ли Чон Супом. Разделили обеспокоенность продолжением провокаций КНДР и обсудили потребности Украины в боеприпасах. Работаем вместе, чтобы построить новое партнерство в сфере безопасности и обороны, продолжая наш успешный саммит", - написал Боррель.

Он также отметил, что поговорил о войне России против Украины и региональной напряженности в Азии с министром обороны Сингапура Нг Энг Геном.

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Южная Корея и война в Украине - что известно

В Южной Корее действует запрет на продажу боеприпасов воюющим странам.

Однако власти Южной Кореи заявляли, что страна может выйти за рамки гуманитарной помощи и передать Украине оружие, если произойдет крупномасштабное нападение на гражданское население.

Ранее СМИ сообщали, что страна достигла тайной договоренности с США и поставляет через нее сотни тысяч боеприпасов в Украину.

Однако ЕС призывает Южную Корею быть более открытой и передавать оружие напрямую Украине. Это касается в частности боеприпасов, которых не хватает у стран ЕС и на производство которых может потребоваться много времени.

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