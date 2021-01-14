Причиной смерти художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского стал коронавирус.

Художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский умер на 72-м году жизни от коронавируса.

Об этом сообщает РБК.

Друг Грачевского актер Владимир Долинский подтвердил, что причиной его смерти стал коронавирус, пишет "Интерфакс".

Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии в городскую больницу №52 в Москве 27 декабря. После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. 11 января он пришел в себя и стал общаться с врачами жестами. После ухудшения состояния Грачевский был переведен в другую реанимацию.

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник сообщил 14 января, что Грачевского вновь ввели в состояние медикаментозной комы.

Борис Грачевский: чем он известен

Борис Грачевский - советский и российский кинорежиссер и сценарист, основатель и руководитель популярного детского тележурнала "Ералаш". Этот тележурнал Грачевский с партнерами основал еще в 1974 году.

В 2014 году Грачевский был среди подписантов письма деятелей культуры в поддержку политики президента России Владимира Путина по поводу аннексии Крыма.

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Автор: Олег Давыгора