Он подчеркнул, что верит в победу Украины.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон написал письмо детям Украины и заверил их, что они не одиноки.

Его публикует CBN.

Премьер-министр сказал, что ему было "очень грустно" увидеть, что на улицах Киева не было детей и подростков.

"Когда ваш президент показал мне Киев в прошлом месяце, отсутствие детей и молодежи на улицах и в парках очень огорчило меня. После вторжения многие из вас были вынуждены покинуть свои дома. Вы оставили семью, друзей, домашних животных, игрушки и все, что знакомо, ищете убежища на станциях метро, ​​в отдаленных городах и даже в других странах. Я не могу себе представить, насколько трудным должен был быть этот год для вас", - написал он.

Джонсон сказал, что дети должны гордиться своей страной, своими родителями, своими семьями, своими солдатами и больше всего - собой.

"Многие из вас видели или пережили то, свидетелем чего не должен быть ни один ребенок. Однако каждый день украинские дети учат всех нас тому, что значит быть сильным и достойным, высоко держать голову даже в самые трудные времена. Я не могу придумать лучшего примера для подражания для детей и взрослых во всем мире", - отметил он.

Также премьер добавил, что у детей есть "миллионы друзей по всему миру", в том числе в Великобритании.

"Мы развеваем украинские флаги над нашими домами, офисами, церквями, магазинами и детскими площадками, даже над моей собственной крышей на Даунинг-стрит, где окна заполнены подсолнухами, нарисованными британскими детьми. Наши молодые люди рисуют ваш флаг в своих классах и делают синие и желтые браслеты в поддержку вашей страны", - говорится в письме.

Джонсон подчеркнул, что верит, что Украина выиграет эту войну.

"Я всем сердцем надеюсь, что в скором времени вы сможете вернуться в свои дома, в свои школы, в свои семьи. И что бы ни случилось, сколько бы времени это ни заняло, мы в Великобритании никогда вас не забудем и всегда будем гордиться тем, что можем называть вас своими друзьями", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Джонсон пригрозил РФ ответом в случае применения ядерного оружия.

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