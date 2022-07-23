При правильном поведении западных партнеров, полномасштабного вторжения России в Украину можно было избежать.
Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщает Telex.
Орбан заявил, что в нападении России на Украину есть вина западных союзников.
Премьер Венгрии напомнил, что Кремль выдвинул требования безопасности, которые были переданы США и членам НАТО. Речь шла о том, чтобы Украина никогда не стала членом Альянса.
Требования России отвергли и, по мнению Орбана, этот отказ стал причиной вторжения в Украину.
Орбан также отметил, что до войны не дошло бы, если бы в эти решающие месяцы президентом США был Дональд Трамп, а канцлером Германии - Ангела Меркель.
Орбан подчеркнул, что Европа провалила свой шанс как посредника между Украиной и Россией, когда Франция и Германия были участниками Минского формата, но не могли обеспечить выполнение этих договоренностей. Он уверен, что именно поэтому Россия готова к переговорам не с европейцами, а с США.
Война в Украине и позиция Венгрии:
1 июля стало известно о том, что Венгрия радикально ускорит программу развития обороноспособности страны.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что необходимо провести быструю работу по развитию военного потенциала страны, так как ситуация в Украине очень серьезная.
23 июля 2022 года Орбан призвал к новой стратегии ЕС по войне в Украине.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Российская агрессия: от регионального хаоса к глобальной катастрофе
- В Европарламенте призвали лишить Венгрию права голоса
- Западный аналитик объяснил, почему война в Украине оголила все слабые места НАТО