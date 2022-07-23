Орбан заявил, что в нападении России на Украину есть вина западных союзников.

При правильном поведении западных партнеров, полномасштабного вторжения России в Украину можно было избежать.

Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщает Telex.

Орбан заявил, что в нападении России на Украину есть вина западных союзников.

Премьер Венгрии напомнил, что Кремль выдвинул требования безопасности, которые были переданы США и членам НАТО. Речь шла о том, чтобы Украина никогда не стала членом Альянса.

Требования России отвергли и, по мнению Орбана, этот отказ стал причиной вторжения в Украину.

Орбан также отметил, что до войны не дошло бы, если бы в эти решающие месяцы президентом США был Дональд Трамп, а канцлером Германии - Ангела Меркель.

Орбан подчеркнул, что Европа провалила свой шанс как посредника между Украиной и Россией, когда Франция и Германия были участниками Минского формата, но не могли обеспечить выполнение этих договоренностей. Он уверен, что именно поэтому Россия готова к переговорам не с европейцами, а с США.

Война в Украине и позиция Венгрии:

1 июля стало известно о том, что Венгрия радикально ускорит программу развития обороноспособности страны.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что необходимо провести быструю работу по развитию военного потенциала страны, так как ситуация в Украине очень серьезная.

23 июля 2022 года Орбан призвал к новой стратегии ЕС по войне в Украине.

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