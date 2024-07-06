На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария планирует предложить начать мирные переговоры.

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария планирует предложить начать мирные переговоры между Россией и Украиной. Как пишет болгарское издание Novinite, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Димитар Главчев.

"Я искренне считаю, что мы должны выступать за мирные переговоры, а Болгария будет выступать в качестве посредника. Что может быть лучше этого? И я буду предлагать именно это, никаких проблем нет", - сказал он.

В то же время Главчев скептически оценил шансы Болгарии быть принятой в качестве посредника, поскольку это требует согласия обеих сторон.

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"Это хорошее предложение, но для того, чтобы нас признали в качестве посредников, необходимо согласие. Важно подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Это условия, которые, на мой взгляд, не подлежат обсуждению", - заявил он.

Также сообщается, что Главчев подчеркнул готовность Болгарии оказать Украине поддержку в размере 80 миллионов евро.

При этом в стране отвергали предложения о размещении болгарских войск в Украине, заявив, что болгарские солдаты будут защищать только национальную территорию.

"Миротворческая миссия" Орбана

5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился с визитом к Владимиру Путину с "миротворческой миссией", что вызвало резкую критику в Европе.

До этого Орбан заявил, что Венгрия не может взять на себя ответственность за мирные переговоры Украины и РФ, поскольку не имеет ни мандата, ни политического веса, ног "может быть "хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира".

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