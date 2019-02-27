Чубаров: 5 лет назад в Крыму "была эйфория" – тогда мы отстояли Украину и защитили себя

Председатель Меджлиса вспомнил, что тогда митингующие не дали возможности Кремлю получить картинку, якобы Верховная Рада добровольно проголосовала за вхождение Крыма в состав РФ.

26 февраля 2014 года крымские татары, украинцы и люди других национальностей пришли под стены Верховной Рады Крыма с призывами сохранения территориальной целостности Украины.

Об этом в эфире "Прямого" рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

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"В Крыму 5 лет назад у стен Верховной Рады Крыма собрались около 15 тысяч крымских татар, этнических украинцев и людей других национальностей. Все они пришли по призыву Меджлиса. Единственный лозунг, с которым выступили митингующие - это была поддержка территориальной целостности украинского государства, Тогда повсюду звучал лозунг "Крым - это Украина".

Председатель Меджлиса вспомнил, что тогда митингующие не дали возможности Кремлю получить картинку, якобы Верховная Рада добровольно проголосовала за вхождение Крыма в состав РФ.

"Вечером митингующие были радостные, поскольку отстояли Украину, защитили себя и Крым. Была эйфория", - сказал народный депутат.

Но, отметил Чубаров, утром, вместо того, чтобы все ключевые объекты в Крыму заняли украинские военные или спецслужбы, это сделали российские подразделения.