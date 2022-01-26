По словам министра обороны Болгарии, на данный момент отправка военных невозможна без определенных решений.

Болгария не отправит своих военных в Украину в случае вторжения России без соответствующего решения Народного собрания или правительства.

Такое заявление сделал Минобороны Болгарии Стефан Янев, отвечая на вопросы депутатов Народного собрания, передает dariknews.bg.

"Ни один болгарский солдат не будет участвовать в каком бы то ни было конфликте или в операции на территории Украины или в другом государстве без решения Народного собрания или правительства. Да, категорично, такой возможности сейчас не предусмотрено", – заявил Янев.

По его словам, на данный момент Болгария намерена работать над созданием элементов общей коллективной безопасности НАТО с акцентом на развитие своего оборонительного потенциала и вооруженных сил.

Кроме того, в рамках учений НАТО будет задействована болгарская батальонная группа под болгарским командованием.

Читайте такжеГлава Госдепа США и министр иностранных дел Британии обсудили Украину: о чем шла речьРанее сообщалось, что президент США Джо Байден не намерен отправлять американских военных в Украину. Вместе с тем 8,5 тысячи американских военных переведут в состояние повышенной готовности.

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