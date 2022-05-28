А Санкт-Петербург и Гатчину исключили из Союза городов Балтии.

Более 150 городов в более чем 20 странах мира уже разорвали побратимские отношения с более 160 городами в Российской Федерации.

Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Решение о расторжении соглашений о побратимстве с российскими городами уже приняли города в таких странах, как Австралия, Австрия, Великобритания, Дания, Греция, Эстония, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Германия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Финляндия, Чехия, Швеция и Нидерланды.

"Еще десятки – на пути к этому, ведь в мире понимают, что не может быть ни дружеских, ни братских отношений с Россией", - отметили в Министерстве.

А недавно Союз городов Балтии решил исключить российские города Санкт-Петербург и Гатчину из своего состава. Зато в состав организации в качестве ассоциированного члена приняли украинский город Вольнянск.

Ранее сообщалось, что Запорожье разрывает сделки о сотрудничестве региона с белорусскими территориями.

По данным The Washington Post, после полномасштабного российского вторжения в Украину примерно 20 стран выслали более 400 российских дипломатов. Причинами послужила российская агрессия, обвинения в шпионаже и зверства оккупантов в украинских городах.

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