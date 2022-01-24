Римско-католическая церковь в Германии столкнулась с новыми призывами к защите прав ЛГБТК+ и прекращению дискриминации квир-людей (не являющихся гетеросексуальными или цисгендерными).
Соответствующую кампанию начали в Instagram.
Около 125 человек, в том числе бывшие и нынешние священники, учителя, церковные администраторы и волонтеры, признались, что они принадлежат к ЛГБТК-сообществу.
Читайте такжеВатикан запретил благословлять однополые браки (видео)
"Мы идентифицируем себя как лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов, квир и небинарных людей", - говорится в заявлении.
Члены церковной общины опубликовали в социальных сетях семь требований, а именно:
- возможность для ЛГБТК+ открыто жить и работать в церкви без страха;
- доступ ЛГБТК+ ко всем сферам деятельности и занятиям в церкви без дискриминации;
- изменения церковных правил трудоустройства, направленные на то, чтобы принадлежность к ЛГБТК+ не могла быть поводом для увольнения;
- неправдивые и устаревшие заявления церковной доктрины о сексуальности и гендере должны быть пересмотрены;
- церковь не должна отказывать в Божьем благословении и доступе к обрядам ЛГБТК+ лицам и парам;
- церковь должна твердо противостоять всем формам дискриминации и продвигать культуру разнообразия;
- епископы должны взять на себя ответственность от имени церкви за страдания, которые церковь причиняла ЛГБТК+.
В поддержку манифеста с упомянутыми требованиями также запустили петицию.
Они также запустили хэштег #OutInChurch, чтобы привлечь внимание к акции и призвать других католиков к каминг-ауту.