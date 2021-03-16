В Ватикане отмечают, что это решение не является дискриминацией, а скорее подчеркивает определение брака церковью, как союза мужчины и женщины.

Католическая церковь не будет благословлять однополые браки.

Такое заявление Конгрегации вероучения с подписью Папы Римского на многочисленные запросы обнародовали в Ватикане, говорится в сюжете ТСН.

В документе отмечается, что священники не имеют власти давать благословения на заключение браков представителей ЛГБТ-сообществ.

При этом в Ватикане отмечают, что это решение не является дискриминацией, а скорее подчеркивает определение брака церковью как союза мужчины и женщины.

В Ватикане отметили, что истины и ценности благословений являются литургическими деяниями Церкви. Поэтому они требуют, чтобы то, что благословляется, было "объективно направленным на получение и выражения благодати, согласно Божьих замыслов, вписанных в творении", пишут "Новости Ватикана".

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Отмечается, что отношения, которые "предусматривают сексуальные практики вне брака", то есть, вне "неразрывного союза между мужчиной и женщиной", открытым на передачу жизни, не соответствуют этим "Божьим замыслам".

При этом в Ватикане отметили, что запрет благословлять однополые браки не препятствует благословлять отдельных представителей ЛГБТ-сообщества в других вопросах, "если они проявляют желание жить в верности с замыслами, явленными Богом".

Это заявление вызвало волну возмущения представителей ЛГБТ-сообщества в разных странах.

Папа Римский и однополые браки

В прошлом году Папа Римский в одном из документальных фильмов заявлял, что однополые пары имеют право на семью и гражданские браки. Таким образом Папа Франциск стал первым главой Ватикана, который открыто выступил за права гомосексуальных пар.

Впрочем, позже Ватикан заявил, что комментарии Папы Римского Франциска о гражданских однополых союзах в документальном фильме были вырваны из контекста.

Ранее Папа Римский Франциск провел частную встречу с родителями ЛГБТ-подростков, на которой сказал, что "Бог любит всех своих детей", и что Католическая церковь также должна "любить всех мужчин и женщин".

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Автор: Александр Топчий