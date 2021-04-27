Какие страны наиболее устойчивы к COVID-19: инфографика Bloomberg / фото REUTERS

Издание Bloomberg опубликовало рейтинг наиболее устойчивых к коронавирусу стран Covid Resilience Ranking, который возглавил Сингапур.

Рейтинг Bloomberg определил самые безопасные и самые опасные с точки зрения угрозы заражения коронавирусом в период пандемии.

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Рейтинг составлялся, учитывая эти параметры:

  • индекс заражаемость,
  • смертность от COVID-19,
  • количество тестов и процент обнаружения коронавируса,
  • масштабы вакцинации,
  • надежность карантинных мероприятий.

Bloomberg отдельно отметил усилия Сингапура по вакцинации и сдерживания распространения коронавируса, ведь уровень передачи инфекции внутри страны снизился почти до нуля.

Новый рейтинг демонстрирует, что одной вакцинации недостаточно для сдерживания пандемии. Так, во Франции и Чили, к примеру, хватает препаратов, но они столкнулись с мутациями вируса из более бедных развивающихся стран.

Наиболее безопасные и устойчивые страны к коронавирусу:

  1. Сингапур,
  2. Новая Зеландия,
  3. Австралия,
  4. Израиль,
  5. Тайвань,
  6. Южная Корея,
  7. Япония,
  8. Объединенные Арабские Эмираты,
  9. Финляндия,
  10. Гонконг.

Вторая десятка выглядит так: Вьетнам, Китай, Таиланд, Дания, Норвегия, Саудовская Аравия, США, Великобритания, Канада, Малайзия.

В каких странах наихудшая ситуация из-за коронавируса:

  1. Бразилия,
  2. Польша,
  3. Аргентина,
  4. Колумбия,
  5. Иран,
  6. Мексика.

Отмечается, что постепенно "снижается" в этом рейтинге Индия, где ежедневно в течение последних недель от коронавируса умирают тысячи людей.

Мировой рейтинг устойчивости к коронавирусу / данные Bloomberg

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Автор: Виктория Гордиенко