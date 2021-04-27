Новый рейтинг демонстрирует, что одной вакцинации недостаточно для сдерживания пандемии.

Издание Bloomberg опубликовало рейтинг наиболее устойчивых к коронавирусу стран Covid Resilience Ranking, который возглавил Сингапур.

Рейтинг Bloomberg определил самые безопасные и самые опасные с точки зрения угрозы заражения коронавирусом в период пандемии.

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Рейтинг составлялся, учитывая эти параметры:

индекс заражаемость,

смертность от COVID-19,

количество тестов и процент обнаружения коронавируса,

масштабы вакцинации,

надежность карантинных мероприятий.

Bloomberg отдельно отметил усилия Сингапура по вакцинации и сдерживания распространения коронавируса, ведь уровень передачи инфекции внутри страны снизился почти до нуля.

Новый рейтинг демонстрирует, что одной вакцинации недостаточно для сдерживания пандемии. Так, во Франции и Чили, к примеру, хватает препаратов, но они столкнулись с мутациями вируса из более бедных развивающихся стран.

Наиболее безопасные и устойчивые страны к коронавирусу:

Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, Израиль, Тайвань, Южная Корея, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Финляндия, Гонконг.

Вторая десятка выглядит так: Вьетнам, Китай, Таиланд, Дания, Норвегия, Саудовская Аравия, США, Великобритания, Канада, Малайзия.

В каких странах наихудшая ситуация из-за коронавируса:

Бразилия, Польша, Аргентина, Колумбия, Иран, Мексика.

Отмечается, что постепенно "снижается" в этом рейтинге Индия, где ежедневно в течение последних недель от коронавируса умирают тысячи людей.

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Автор: Виктория Гордиенко