Местные крематории работают в режиме максимальной нагрузки и не справляются с наплывом тел.

В индийском Нью-Дели 26 апреля провели церемонию массовой кремации жертв пандемии коронавируса.

Фоторепортаж с места событий подготовило агентство REUTERS.

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Напомним, на сегодня Индия - страна с самой серьезной динамикой роста заболеваемости коронавирусом на планете.

Уровень заболеваемости в Индии идет на сотни тысяч новых случаев в сутки, больницы испытывают страшную нехватку кислорода.

Местные крематории работают в режиме максимальной нагрузки и не справляются с наплывом тел. Многие жители страны не в силах выстоять длинную очередь из людей, которые хотят предать огню своих близких, и устраивают импровизированные крематории на пустырях.

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Автор: Дмитрий Захаров