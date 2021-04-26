В индийском Нью-Дели 26 апреля провели церемонию массовой кремации жертв пандемии коронавируса.
Фоторепортаж с места событий подготовило агентство REUTERS.
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Напомним, на сегодня Индия - страна с самой серьезной динамикой роста заболеваемости коронавирусом на планете.
Уровень заболеваемости в Индии идет на сотни тысяч новых случаев в сутки, больницы испытывают страшную нехватку кислорода.
Местные крематории работают в режиме максимальной нагрузки и не справляются с наплывом тел. Многие жители страны не в силах выстоять длинную очередь из людей, которые хотят предать огню своих близких, и устраивают импровизированные крематории на пустырях.
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