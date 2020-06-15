Германия частично отменила введенный из-за COVID-19 пограничный контроль

Однако ограничения будут сохраняться до конца августа для более чем 160 стран мира, среди которых и Украина.

Германия в ночь на понедельник, 15 июня, отменила пограничный полицейский контроль с соседними странами, который ввели в середине марта из-за распространения коронавируса.

За все время пандемии полиция отказала во въезде в ФРГ в 196 тысячах случаев, сообщает Deutsche Welle.

Отныне жители соседних стран могут пересекать немецкую границу без особой причины для поездки. Впрочем, все еще остается контроль на границе с Австрией, который ввели ранее с целью противодействия нелегальной миграции.

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Кроме того, с 15 июня МИД Германии отменяет рекомендации по отказу от поездок в 26 стран ЕС и в Великобританию, Швейцарию, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию, входящих в Шенгенскую зону. В то же время эти оговорки продлены до конца августа для более чем 160 стран мира, среди которых и Украина.

За последние сутки Институт имени Роберта Коха сообщил о 192 новых случаях инфицирования и четырех умерших от COVID-19. Соответственно, всего в Германии были зафиксированы 186 тысяч 461 случай заражения и 8 тысяч 791 смерть от COVID-19.

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